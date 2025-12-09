Разрыв с энергосистемой ЕС и тотальный блэкаут – сценарий от экс-министра энергетики Украины

Игорь Шкапа.  
09.12.2025 13:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1248
 
Украина, Энергетика


Ситуация в украинской энергетике становится угрожающей.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Первый западный» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, отвечая на вопрос о состоянии дел в энергетике страны.

«Ситуация критическая и угрожающая. Повреждено большое количество генерирующих мощностей – как на тепловых электростанциях, так и на гидроэлектростанциях. Работают атомные электростанции, но враг коварный – массированные атаки по подстанциям, линиям электропередач, которые обеспечивают выдачу мощности атомных станций. Станции вынуждены уменьшать мощность», – сказал Плачков.

Он считает, что вполне вероятен полный блэкаут.

«И на какой-то период Украина будет без электроэнергии, к сожалению, мы можем разделиться с европейской энергосистемой. Поэтому применяются такие жесткие графики отключений«», – опасается экс-министр.

По его словам, проблему усугубляет приближение холодов.

«Если температура воздуха уменьшится значительно, а у нас уже декабрь, понятно, что графики не уменьшатся и может, к сожалению, ситуация будет хуже», – предупреждает Плачков.

