Разрыв с СНГ и удушение Гагаузии: молдавский парламент готовит целый ряд скандальных законопроектов
Сегодня на заключительном заседании парламента страны оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов вышла из зала заседания в знак протеста.
Ни одно из их предложений не было принято парламентским большинством, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»..
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Социалисты и коммунисты предложили снять с повестки дня все скандальные законопроекты, такие как:
– денонсация соглашения СНГ о сотрудничестве в области охраны труда,
– законопроект, обязывающий Гагаузию возвращать предпринимателям налоги из бюджета автономии (что, как писал «ПолитНавигатор», лишит автономию средств на социальные программы ),
– законопроект о продлении чрезвычайного положения.
Все эти законопроекты остались в повестке дня. Это значит, что они будут приняты парламентским большинством.
Фракция социалистов и коммунистов не предприняла никаких иных действий, кроме заявления о бойкоте заседания и выходе из зала. Возникает вопрос, зачем нужна такая парламентская оппозиция, которая не способна ни на что другое, кроме пустых кресел в зале заседаний парламента?
Спасибо!
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