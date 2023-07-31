Разрыв с СНГ и удушение Гагаузии: молдавский парламент готовит целый ряд скандальных законопроектов

Алексей Логофет .  
31.07.2023 17:15
  (Мск) , Кишинёв
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Гагаузия, Дзен, Дискриминация, Конфликт, Кризис, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Сегодня на заключительном заседании парламента страны оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов вышла из зала заседания в знак протеста.

Ни одно из их предложений не было принято парламентским большинством, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»..

Сегодня на заключительном заседании парламента страны оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов вышла из...

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Социалисты и коммунисты предложили снять с повестки дня все скандальные законопроекты, такие как:

– денонсация соглашения СНГ о сотрудничестве в области охраны труда,

– законопроект, обязывающий Гагаузию возвращать предпринимателям налоги из бюджета автономии (что, как писал «ПолитНавигатор», лишит автономию средств на социальные программы ),
– законопроект о продлении чрезвычайного положения.

Все эти законопроекты остались в повестке дня. Это значит, что они будут приняты парламентским большинством.

Фракция социалистов и коммунистов не предприняла никаких иных действий, кроме заявления о бойкоте заседания и выходе из зала. Возникает вопрос, зачем нужна такая парламентская оппозиция, которая не способна ни на что другое, кроме пустых кресел в зале заседаний парламента?

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