Разумков беспардонно отчитал глав парламентов стран Совета Европы

25.10.2019, Страсбург, Владимир Гладков

Украина якобы всегда была европейским государством, а возвращение российской делегации в ПАСЕ является оскорблением демократических ценностей.

Об этом в ходе Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ментально наша страна всегда принадлежала к европейскому дому свободных наций, и граждане Украины заплатили слишком высокую цену, защищая демократические ценности. В этом году в Украине произошли глобальные изменения, которые стали возможными благодаря свободным и демократическим выборам», – утверждал Разумков.

При этом он обвинил Совет Европы в использовании двойных стандартов, что, по словам Разумкова, «ставит под сомнение ценностные ориентиры» международной организации.

«Всецело мотивированным считаю решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ постоянной делегации Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения решений резолюции организации относительно продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

Это решение является реакцией на тотальные и системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях. Более того, ситуация с полномочиями украинской делегации создала опасный прецедент, последствия которого пока тяжело предвидеть.

Украина встревожена тем, что организация слабо реагирует на тенденции нарушения прав человека в отдельных странах, хотя именно защита прав человека вместе с доступом к правосудию Европейского суда по правам человека была главным аргументом в пользу возвращения российской делегации.

Наша страна, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитировать авторитет Совета Европы», – заявил Разумков.

Отметим, что заявления нового украинского спикера подозрительно повторяют риторику экс-президента Петра Порошенко в части пропаганды «исконной европейскости» Украины и агрессивных выпадов в адрес Российской Федерации.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что впервые за четыре года международное мероприятие под одной крышей посетили главы парламентов России и Украины.