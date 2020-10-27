Разумков наплевал на Зеленского и ведёт свою линию на раскол «Слуги народа»

27.10.2020, Киев, Игорь Петров

В «Слуге народа» начался полноценный раскол, и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уже готовится выйти из тени Зеленского.

Об этом на своем ютуб-канале заявил одиозный депутат Украины, русофоб Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Слуге народа» – полная катастрофа и фиаско на местных выборах. Такого результата партия власти в стране еще не получала никогда, какой бы она ни была. Меньше десяти процентов в столице – это вообще отдельное фиаско. Ирина Верещук накрылась полностью зеленым зонтиком и улетела неизвестно куда.

Многие «слуги» в шоке от происходящего и начинают думать о самом политическом будущем. Поэтому сейчас там выделяются три группы. Одна группа – те которые хотят примкнуть к пророссийским силам, и видит свое будущее там.

Есть группа вокруг Коломойского, тем более он им показал что вот «Майбах» («За майбутне») он пытается поднять на крыло, и на этих выборах у них в некоторых регионах очень приличные результаты. Этим он будет пинать Зеленского, для того чтобы добиться коалиции в Киеве.

И еще есть одна группа… эта группа, которая объединяется вокруг Разумкова. Он демонстративно отказался принимать участие в опросе Зеленского – спикер от «Слуги народа» говорит – у него нет времени отвечать на вопросы, очень занят.

Разумков именно себя и делает… это не случайно – я думаю, что он тоже не против каких-то внеочередных выборов, он уже видит себя как отдельную единицу, собирается выйти из тени Зеленского, и активно к этому выходу готовится», – сказал Гончаренко.