Разумков отказался закрывать сайт «Миротворец»

11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент не будет закрывать или применять другие меры против сайта «Миротворец» якобы потому, что у Рады нет таких полномочий.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закрыть сайт «Миротворец» на законодательном уровне? Закрыть тот или иной сайт может только суд, но Верховная рада не может закрыть сайт. Мне, конечно, не всё нравится и по Ангелине Пичик, что она попала на сайт «Миротворец», и многие другие люди.

Я больше скажу, туда попадала и жена президента Украины Владимира Зеленского по абсолютно фейковой информации, но Верховная рада не может закрывать сайты.

Если мы говорим про правовое государство, то это должен быть суд, Верховная рада не может закрывать сайты, не может закрывать каналы», – рассказал Разумков.

Напомним, Верховная рада поддержала постановление №3319 о поддержке решения СНБО о продлении запрета на сайты «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса» и других российских интернет-ресурсов.