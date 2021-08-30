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30.08.2021 20:45 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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«Развал по кровавому сценарию» – в Донбассе не ждут ничего хорошего от Украины

Новости УкраиныУкраина превратилась в разваливающееся государство, живущее на жалких остатках советской экономики, и ничего хорошего...

Украина превратилась в разваливающееся государство, живущее на жалких остатках советской экономики, и ничего хорошего с её стороны ждать уже нельзя.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский Фронт» заявил спортивный журналист из Донбасса, бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в Донецке уже привыкли, что с украинской стороны ничего хорошего ждать нельзя. Там находятся силы зла, для которых Донбасс – враг, православная вера – враг, русские люди – враги.

Ситуация, которую мы видим на Украине, складывалась искусственно. УССР была одна из самых передовых республик СССР, которая строила космические корабли, сложные компьютеры и невероятные механизмы.

Вдруг они взяли на вооружение архаичную, хуторянскую идеологию, все тридцать лет происходящего на Украине в той или иной степени – война, хуторской архаики и индустриальной составляющей», – сказал он.

Также донецкий журналист отметил, что развал украинского государства уже неизбежен – и происходит по наихудшему из сценариев.

«На Украине все равно происходит развал, но он происходит по самому жуткому, неприятному и кровавому сценарию. А остановить его – не знаю, по-моему, не очень-то и в наших силах», – заключил Мармазов.

Напомним, ранее в Луганской народной Республике в результате обстрела населенного пункта Золотое-5 с позиций ВСУ погиб защитник Донбасса.

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