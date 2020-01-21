Бесхребетных российских чиновников призвали брать пример с англичан

21.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Российским спортивным чиновникам нужно брать пример с их английских коллег, которые принципиально отказались передавать пробы своего спортсмена Всемирному антидопинговому агентству, несмотря на выдвинутое требование.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил российский политолог и экономист, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британское антидопинговое агентство чрезвычайно далеко послало Всемирное антидопинговое агентство по поводу попытки запросить у них пробы какого-то из их бегунов в легкой атлетике, в связи со скандалом вокруг кого-то из их тренеров, по которому действительно пошла тема допинга.

Вопрос: а так можно было? Британцы заявили, что это унизительно, они никому никаких проб давать не будут, и у них свои специалисты и свои технологии. Если это Всемирное антидопинговое агентство не устраивает, то, грубо говоря, не убраться ли им к черту вместе со своими запросами.

Никто не помнит, а чем наше агентство РУСАДА, наше спортивное начальство ответствовало на тему совершенно аналогичных идей Всемирного антидопингового агентства в отношении России? Оно горько заплакало, извинилось и начало вести долгие, унизительнейшие переговоры о том, под каким флагом будут выступать наши спортсмены, кому можно выступать и где, а кому нельзя выступать.

Вот поэтому у англичан есть такие традиции. «Никогда англичанин не будет рабом», «Правь, Британия, морями», «Боже, храни королеву», в конце концов, «Овсянка, сэр» – чисто британская тема.

Очень похоже, что нам бы пора это ввести в свой собственный лексикон и свои собственные правила автоматически, вне зависимости от погоды, времени года, суток, настроения кого угодно и того, с кем и как взаимодействует Российская Федерация. Вот так, как это делают англичане. Идите к дьяволу со всеми вашими претензиями», – высказался эксперт.

Напомним, ранее Британское антидопинговое агентство заявило, что не намерено выдавать Всемирному антидопинговому агентству пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования в отношении учеников тренера Альберто Саласара, дисквалифицированного на 4 года за распространение среди своих подопечных допинговых препаратов.