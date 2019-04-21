«Развалинами режима Порошенко удовлетворен» – одесский журналист

21.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Грядущая победа комика Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, о которой свидетельствует текущие экзитополы, дает шанс изменение ситуации в стране.

Такое мнение в своем блоге высказывает редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев, отметивший, что с победой Зеленского отчаянно верит, что это «начало чего-то лучшего».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ну во-первых, развалинами режима Порошенко категорически удовлетворён. Во-вторых, очень радует, какие скромные результаты дала волна грязи, запугиваний, откровенной е@ли мозга и прочего. Особенно по сравнению с тем, какие успешные результаты она дала в 2013/2014. Может, это больше вообще не будет работать? Ох, хотелось бы», – надеется журналист.

При этом он признает, что по итогу выборов конец проблем не наступит.

«Короче, дальше будет трудно, но дальше хотя бы что-то может быть», – резюмирует Ткачев.