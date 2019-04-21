Зеленский разгромил Порошенко. Хуже дела были только у Ющенко

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

По завершению второго тура голосования на Украине кандидат Владимир Зеленский набирает более 70-ти процентов голосов. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на данные экзит-полов.

Так, по результатам Национального экзит-пола, Зеленский набрал 73,5% голосов, а его конкурент, действующий глава государства Петр Порошенко, – 25%.

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(Интересно, что Зеленский получил преимущество даже на Западной Украине – 57% против 41,3%, а также в Центре – 70,3% против 28%).

Экзит-пол, проведенный компанией «Global Managment Associacion», показал похожие цифры: за Зеленского – 73,7%, за Порошенко – 26,3%.

«Итак, в ином случае можно было бы сказать “финита ля комедия”. Но сейчас язык не поворачивается, потому что, учитывая профессиональную принадлежность победителя, комедия, надо думать, только начинается.

Провал Петра Порошенко эпический. Больший был только у Виктора Ющенко в 2010 году – действующий президент тогда не смог выбраться во второй тур, набрав менее 6%.

Кадры с результатами экзит-пола на канале “Прямой”, обслуживающем Петра Порошенко. Ведущий Матвей Ганапольский не может скрыть разочарования

Фиаско Порошенко особенно знаково, поскольку все его демагогия представляла собой спекуляции на понятиях «армія, мова, віра». И если воспринимать итоги выборов буквально, получается, что чуть ли не три четверти населения эти базовые для любого государства вещи отвергли. Понятно, что на самом деле это не так, люди реагировали на личность и окружающий ее антураж, на реальные результаты правления, но циничное злоупотребление важными понятиями их все равно дискредитирует.

Избрание Зеленского – наверное, первый случай в политической практике, когда избиратель в массовом порядке голосовал за экранный образ, а не за живого человека. Победитель будет не выполнять обязанности, а исполнять роль. Людям настолько обрыдла политическая элита, что они выбирают голограмму, лишь бы что-то совсем другое», – комментирует российский политолог Фёдор Лукьянов.

Реакция на объявление данных в штабе Зеленского и Порошенко