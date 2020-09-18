18.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Война, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Хорватия
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Разваливший Югославию политик признал, что сильнее всех пострадали сербы


Экс-председатель Президиума СФРЮ и экс-президент Хорватии Стипе Месич заявил, что Хорватия «должна открыться Сербии» и признал, что «ненависть по-прежнему является самой большой проблемой в регионе».

Об этом политик заявил Frankfurt News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербы были самыми большими жертвами войны в Хорватии, в том числе те, кто лоялен стране, выполняя свою работу или защищая ее, – заявил Месич. – Создана атмосфера, в которой главными врагами Хорватии являются все сербы. Я думаю, что такая атмосфера немного меняется к лучшему».

Политик выразил надежду на то, что состоявшийся визит представителя хорватских сербов Бориса Милошевича в Книн 5 августа на торжества в честь годовщины карательной операции «Шторм» поможет хорватам понять, что сербы «не являются ни проблемой, ни опасностью для Хорватии».

«Чтобы добиться в этом успеха, Хорватия должна дополнительно открыться, в первую очередь, для Сербии. Она должна сделать это, ни на что не рассчитывая и ничего не требуя взамен. Ненависть по-прежнему является самой большой проблемой в регионе, но мы можем работать вместе как разумные люди и понимать, что если французы и немцы после трех великих войн, после великих жертв и разрушений, после большой ненависти садятся и создают новую Европу, то, я думаю, хорваты и сербы смогут сделать то же самое», – надеется Месич.

В 1991 году Стипе Месич стал председателем Президиума СФРЮ (согласно существовавшей после смерти Иосипа Броз Тито системе этот пост последовательно занимал представитель каждой из входящих в федерацию республик). На этом посту (он пробыл на нем до декабря того же 1991 года) убежденный западник и либерал сделал все, чтобы рассорить югославские субъекты между собой.


«Спасибо за оказанное мне доверие бороться за интересы Хорватии на том участке, который был мне поручен. Думаю, я выполнил задание — Югославии больше нет», – заявил, покидая эту должность Стипе Месич.

С 2000 по 2010 годы он дважды избирался на пост президента Хорватии.

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