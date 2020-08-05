В годовщину этнической чистки сербов хорватские нацисты вновь хотели воевать

05.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Сегодня в столице разгромленной в 1995 году хорватскими войсками непризнанной Республики Сербская Краина (РСК) – Книне, прошли торжества в честь карательной операции «Буря» (Олуя).

Среди пафосных славословий в честь «защитников», обвинений в адрес «сербских повстанцев» и «великосербской политики Милошевича», руководство Хорватии впервые нашло слова сожаления по поводу убитых и изгнанных сербских жителей страны.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», торжества в Книне начались с скандала, когда на место празднования организованно прибыли члены ультраправой организации HOS, чьи подразделения активным образом принимали участие в карательных операциях против местного сербского населения.

Вопреки призыву президента-социалиста Зорана Милановича не использовать символику усташей – черную одежду, герб прогитлеровской Независимой державы Хорватской, буквы U (усташи) в качестве значков и кокард, бустины и девиза Za dom spremni!(За Отечество готов!), праворадикалы явились в бывшую столицу РСК «при полном параде». И когда полиция загородила им вход в центр города, начали кричать «К бою!», однако правоохранители все равно не пустили их. В итоге прошли только те, кто одели предлагаемые волонтерами нейтральные футболки зеленого цвета с надписью «25 лет Олуе».

Колонну HOS в этом году в центр Книна не пропустили.

Тем временем на центральной площади Книна состоялись торжества с участием первых лиц государства, генералитета, командиров «Отечественной войны» и католического духовенства. Отметили участники мероприятия и «заслуги» союзных им исламистских корпусов Армии Боснии и Герцеговины, которые, пока хорватская армия зачищала РСК, захватывали территории Республики Сербской на северо-западе Боснии, уничтожали союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния, а также нападали на колонны сербских беженцев.

Среди участников сомнительных торжеств был и вице-премьер Хорватии, представитель Независимой демократической сербской партии (СДСС) Борис Милошевич.

На торжествах был и сербский вице-премьер Хорватии Борис Милошевич (второй слева).

«Я считаю, что перед этим правительством и парламентским большинством стоит задача снизить и ослабить напряженность в обществе, своим примером показать культуру мира, внести свой вклад в построение общества мира, терпимости и диалога, разорвать спираль ненависти, чтобы не повторилась война», – объяснил свое присутствие на горьких для сербского меньшинства Хорватии торжествах сербский член хорватского правительства.

Надо отметить, что впервые в истории подобных праздников представители руководства Хорватии нашли слова сожаления для убитых и изгнанных со своих исторических земель сербов, при этом обвиняя сербскую сторону в развязывании войны и отпуская похвалы в адрес «защитников».

«Мы отдаем себе отчет в том, что наша победа в «Буре» была травматичной для многих хорватских сербов и была связана с их вынужденным бегством из своих домов и родной земли в ранее оккупированных территориях, – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. – В то время как и хорваты были вынуждены бежать с этих территорий из-за действий и приказов книнских повстанцев, для сербов сегодняшний день – день бегства в поисках убежища от хорватских войск…. Важно, чтобы хорватские сербы перестали видеть в «Буре» исход своего народа, но видели в нем окончание войны, что создало условия для возвращения в Хорватию всех, кто этого хочет».

В свою очередь президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что «высокую как солнце» победу одержали только те «храбрые солдаты и их командиры, которые не погрузились в моральную катастрофу», принимая непосредственное участие в преследовании сотен тысяч безоружных людей.

«Были ошибки и преступления, которые по-человечески плохи, они нам дорого обошлись. Все эти истории о преступном начинании (операции «Буря» – ред.), все это результат ошибок, которые были допущены их действиями (мародеров и карателей – ред.), и они большой урок для нас», – заявил хорватский президент.