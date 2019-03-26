Разведчик сорвал планы ликвидации руководства ДНР

26.03.2019, Москва, Олег Кравцов

В 2014 году украинские планировали ракетным ударом по одной из гостинец Донецка уничтожить руководство ДНР.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, перешедший на сторону России.

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Он, в частности, сообщил, как удалось предотвратить арест украинскими спецслужбами бывшего коменданта Мариуполя от ДНР.

“Иду по территории аэродрома, смотрю – группа «Днепра» грузится в спешном порядке на выезд. Я ловлю старшего: «Куда?» «Арсена Борисова едем брать в Волноваху». Он был одно время комендантом Мариуполя от ДНР. Сообщил в Центр, вечером возвращается «Днепр»: «Представляешь, опоздали. Пришли, еще чайник горячий, а его нет…», – рассказал подполковник.

Также он утверждает, что ему удалось спасти все первое руководство ДНР.

“Есть в Донецке отель «Ливерпуль». Приезжает ко мне в Мариуполь его владелец, очень Россию не любит. На предпоследнем этаже, говорит, поселился Стрелков с Бородаем и всем окружением. Готов, мол, организовать маячок на крышу, чтобы вы нанесли удар и обезглавили всю ДНР, – вспоминает Прозоров. – Сообщил в Центр в первую очередь, потом в Киев. Там уже пошли переговоры с военными, думали «Точкой У» бить. Разработали операцию в мелочах, вдруг звонит мне директор и говорит: «Вы знаете, съехали, в спешном порядке».