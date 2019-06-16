Разведка ДНР засекла в эфире коррупцию силовика Зеленского

16.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Сотрудники Госпогранслужбы Украины, прикрываясь проведением учений, на служебных катерах занимаются браконьерским выловом рыбы в акватории Азовского моря.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, злоумышленники пользуются сменой руководства Погранслужбы Украины – полковник Сергей Дейнеко принимает дела у генерала Петра Цигикал.

«Как говорится, мундир – взял, должность – взял, теперь осталось принять хозяйство. С этой целью 14 июня под Мариуполем тактическая группа катеров морской охраны Украины BG-110, BG-108, BG-23, BG-25 и BG-43 произвели очередные показательные выступления на воде по задержанию судна-нарушителя. На самом деле, уже ничего не скрывая даже в эфире, эта «рыболовецкая артель» осуществила безжалостный лов рыбы тралами, нанеся ощутимый урон природе и истребляя биологические ресурсы», – рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что при этом с местных рыбаков бесстыдно взымается почасовая плата в закрытых районах плавания от Бердянска до Мариуполя.

«По имеющимся сведениям, 17 июня ожидается повторный выход пограничной артели на злобный промысел, который позволит Дейнеко в кратчайший срок повысить свой доход и пополнить банковские счета», – добавил представитель оборонного ведомства.