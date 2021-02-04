Развенчан миф о «невинно осужденном» Навальном

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Европейский суд по правам человека не признавал блогера Алексея Навального «невинно осужденным».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Давайте с самого простого – во вторник Навальный не был невинно осужден. Суд всего лишь изменил порядок отбытия наказания – с условного на реальный. И в этом нет вообще ничего необычного, кроме странного долготерпения ФСИН, которая вышла с ходатайством не после двух нарушений (как в случае с обычным осужденным), а после нескольких десятков», – отмечается в статье.

Также обращается внимание, что в ходе процесса Навальный тоже занимался манипуляциями, не отвечая однозначно на поставленные вопросы и уводя в сторону разговор с судьями.

«- Вас предупреждали о замене условного срока на реальный?

– Это дело использовалось регулярно, чтобы остановить мою деятельность.

– Вас официально предупреждали?

– Это ваша проблема, что вы не слышите», – приводит газета один из диалогов Навального с судьей.

Также манипуляцией называется объявление дела незаконным по причине решения ЕСПЧ обязать Россию по делу «Ив Роше» выплатить братьям Навальным компенсацию.

«Но ЕСПЧ в итоговой части постановления не признавал Навального невиновным и не обязывал власти России снять с него уголовное наказание. Не признавал приговор и политически мотивированным. Не требовал отправить дело на новое рассмотрение (как в случае с делом «Кировлеса», что, кстати, было сделано). Компенсация была присуждена, поскольку российские суды «не в достаточной мере рассмотрели возражения Навального в связи с обвинениями в общем мошенничестве», – напоминает «МК».

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