Развенчан один из главных мифов Русской весны

07.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Во время Русской весны в Крыму группировка российских войск была вдвое меньше, чем это было разрешено по Харьковским соглашениям. В то же время, украинская армия, вопреки тезисам пропаганды Киева, была хорошо вооружена и подготовлена, а также имела численное преимущество.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront рассказал российский военный обозреватель, писатель Виктор Баранец, который готовится издать книгу по событиям пятилетней давности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там наша группировка составляла 12,5 тысяч. А по Харьковским соглашениям мы должны были там иметь не более 25 тысяч. Таким образом по закону мы могли перебросить еще законно минимум 12 тысяч…

В Крыму была украинская группировка, численностью около 20-ти тысяч военнослужащих. Там были матерые спецназовцы, разведчики, артиллерия, танки, сухопутные войска. Представляете, если бы эта могучая сила вырвалась за пределы городков, сегодня Крым бы не то, что по верхнюю губу, он по самую макушку стоял бы в крови», – заявил Баранец.

Ранее экс-министр обороны Украины, националист Игорь Тенюх заявил, что упреки по поводу сдачи Крыма без боя несправедливы – Киев отдавал приказы открывать огонь на поражение по участникам Русской весны, однако на полуострове не нашлось украинских военных, готовых начать кровопролитие.