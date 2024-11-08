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Американский посол в Сербии Кристофер Хилл заявил, что Москва пользуется зависимостью Белграда от поставок её энергоносителей, используя этот фактор в политических целях.

На это дипломат получил жесткий ответ от посольства России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своём ответе на очередной выпад Хилла посольство России в Сербии отметило, что американский дипломат, «вооружившись незаконным порядком, основанным на правилах, продвигаемых Вашингтоном, безосновательно повторяет бесчисленное количество раз», что Сербия якобы слишком зависит от российского газа. И последнее, будто бы позволяет Москве управлять политикой Белграда.

«Если у этого посла есть хотя бы капля уважения к Сербии и сербскому народу, пусть он приведет конкретные примеры, подтверждающие его инсинуации. Со своей стороны отметим, что, не имея возможности проталкивать на сербский рынок значительно более дорогой и низкокачественный американский сланцевый газ, в условиях честной конкуренции, посол США бесстыдно искажает факты. Для него совершенно не важно, что в случае реализации американского сценария – Сербия, по примеру многих других европейских стран, неизбежно столкнется с дополнительным бременем финансовых потерь, оттока инвестиций, деиндустриализации, спада экономики, дефицита количества рабочих мест и других болезненных социальных и экономических проблем», – говорится в обращении российского посольства.

Также русские дипломаты порекомендовали американскому послу помнить, что ни у кого нет монополии на выстраивание отношений со странами, которые, как и Сербия, ценят свой суверенитет и при принятии решений руководствуются собственными, а не навязанными извне интересами.

«К счастью, такие страны составляют большинство в мире, их количество и возможности постоянно растут, как показал недавний саммит БРИКС, прошедший в России. Им принадлежит будущее, в котором не будет места гегемонии и неоколониальным рецидивам», – отмечает посольство России в Сербии.