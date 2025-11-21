Развязка близка. Новый ультиматум Трампа по Украине
К вечеру четверга западные СМИ опубликовали рожденный в США новый план «мирного урегулирования» по Украине из 28 пунктов. Если ранее вбрасывались лишь отдельные положения, то теперь уже все расписано более детально.
Слив полной версии документа произошел после визита в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. По информации западных СМИ, на встрече речь шла фактически шла об ультиматуме Киеву.
Например, в интервью газете Washington Post знакомый с ходом переговоров американский чиновник заявил об «агрессивных сроках» движения к договоренностям.
Похожую информацию публикует и Financial Times, но уже со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, администрация Трампа установила «агрессивный график» и давит на Украину, требуя скорейшего согласования плана. Срок дедлайна для Украины – американский праздник День Благодарения, который отмечается в США 27 ноября.
Впрочем, CNN, ссылаясь на анонимные американские источники, пишет, что в США надеются, что некоторые пункты, «включая те, что, как представляется, склоняются в пользу Москвы, не являются окончательными».
Сам документ выглядит как фактическое признание поражения Украины, но достижение лишь части заявленных Москвой целей СВО – например, фиксация нейтрального статуса Украины и отказ от вступления НАТО, которое в свою очередь обязуется не размещать свои войска на подконтрольной киевскому режиму территории.
Предусматривается, что Россия передаст 100 миллиардов замороженных в ЕС активов ЦБ на восстановление Украины, столько же вносит и Европа. При этом оставшиеся замороженные активы будут инвестированы в российско-американские экономические проекты.
России обещают поэтапное снятие санкций, возвращение в «Большую семерку» и долгосрочное сотрудничество с США.
Если ранее в ответ на предложение вывода войск из Донбасса Зеленский отвечал категорическим отказом, теперь его риторика куда более сдержанная. Он выпустил заявление, смысл которого – документ принят в работу, никаких резких заявлений с нашей стороны не ждите.
Это может быть очередная попытка заболтать Трампа и попытаться убедить его, что мира не хочет Россия. Но Зе-диктатор не в той ситуации, чтобы переть против воли США, учитывая его пошатнувшиеся позиции после коррупционного скандала, который, по одной из версий, используется Трампом для давления на Киев.
В России пока ничего официально не комментировали, но, как уже сообщал «ПолитНавигатор», президент Путин накануне посетил командный пункт, где заявил о нелегитимности украинской власти (назвал её «ОПГ»), а также настаивал, что цели СВО должны быть достигнуты.
«России предлагается вернуться в глобалистскую банду, которая называется G8. Как ответит Кремль? Да по сути он уже ответил… Когда президент посещает один из командных пунктов воюющей группировки и выслушивает оптимистичный доклад начальника генштаба, это как понимать? Только как чёткое: «Мы на такое не согласны»…
Однако, даже не позиция Москвы станет причиной, что план Трампа провалится. Его провалят сами украинцы и сделают это самыми разнообразными способами, начиная от прямого саботажа и заканчивая новым витком гражданской войны», – считает аналитик Андрей Коряковцев.
А депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в работе на Москву, прогнозирует: Зеленский, старясь не раздражать Трампа, попытается за кулисами собрать «коалицию желающих воевать», для чего потянет время до саммита ЕС 18 декабря, где планируется рассмотреть вопрос финансирования Киева.
«Возможное выделение Евросоюзом денег Украине, его последний шанс удержаться у власти и продолжить войну», – считает Дубинский, по мнению которого, «развязка очень близка».
