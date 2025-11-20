Путин: Власть на Украине захвачена ОПГ. Цели СВО должны быть достигнуты

Владимир Путин во время посещения командного пункта действующей в зоне СВО группировки «Запад» сделал резкое заявление, которое можно трактовать как ответ на звучащие из Европы требования прекратить наступление ВС РФ и заморозить конфликт по текущей линии фронта.

Путин сообщил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области. При этом желающим сдаться в плен украинских военнослужащим командование угрожает расстрелом.

«Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. Это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения.

Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования самой Украины. И, думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины. офицерского состава, а, тем более, простых солдат.

Но у нас с вами свои задачи. Главное из них – безусловное достижение целей специальной военной операции», – сказал Путин.

Политолог Геворг Мирзаян поясняет:

«Важное заявление было. Путин назвал украинское руководство «ОПГ». А разве с ОПГ что-то подписывают?».

Схожее мнение и у военкора Александра Сладкова:

«Кто с ОПГ будет договариваться?».

 

