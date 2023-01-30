Реаллайф и картинка: Почему все меньше россиян интересуются ходом СВО

Тут подъехала свежая социология от ФОМ. В фокусе опроса – настроения и темы для внимания населения за последнюю декаду января. Если совсем коротко, СВО практически ушла на задворки массового внимания российских обывателей. Общей ситуацией вокруг спецоперации интересуется 41% россиян, а непосредственным ходом боевых действий – лишь 34%.

При этом не видят главной темы в упор уже больше половины граждан – 51% – и эта цифра, как отмечают комментаторы – от опроса к опросу только растет.

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Зафиксированные социологами результаты неудивительны, ведь затянувшаяся война с непонятными большинству целями до сих пор не имеет ни своей внятной идеологии, ни своего четкого образа Победы.

По факту сегодня каждый всяк фантазирует на эту тему, сообразно своим представлениям о желаемом и должном, и таких конкурирующих друг с другом субъективных образов победы уже больше десятка – от «ликвидировать Украину» до «вернуть на киевский престол Медведчука» – это если брать совсем уж радикальные полюса мнений. Понятно, что мечтать в таких условиях о какой-то консолидации – глупо и наивно.

Большинство же не ждет ничего – кроме плохих новостей, а ведь есть еще и та четверть россиян, которые в той или иной степени вообще против происходящего.

Политически это, конечно, совсем нехорошо, но вполне укладывается в рамки транслируемого сверху курса на демобилизацию масс, который не изменился за последний год, несмотря на стертые до дыр языки алармистов, убеждающих в том, что эту войну не выиграть, не сделав ее по-настоящему народной. В общем, «год гойды», который пророчили некоторые, закончился, так и не начавшись.

Все это, с одной стороны, подтверждает гипотезу о достаточной степени внушаемости и манипулируемости масс со стороны медиа. Потому что стоит той же власти шевельнуть пальчиком, как те же медиа переключатся на режим «Вставай, страна огромная!» и будьте уверены – достанут даже в дремучей тайге, куда не пробивается сигнал мобильных операторов.

Другая сторона этой же медали состоит в выработанном обществом иммунитете от призывов и пропаганды, когда последняя, дойдя до определенного регистра громкости, становится привычным фоном жизни, а не побуждением к какому-то немедленному действию.

Человеческое сознание так устроено, что его трудно долго поддерживать во взвинченном истероидном состоянии постоянного напряжения и тревоги. Неудивительно, что в предлагаемом им ежедневном информационном меню многие подсознательно ищут успокоительное и отвлекающее, уходя, что называется, во внутреннюю эмиграцию от тревог и проблем, погружаясь в водоворот сугубо житейских бытовых дел.

Подобное, кстати, происходит и у противника, на Украине, просто в отличие от России, степень проникновения военной повестки и истеричной пропаганды вглубь общества там гораздо тотальнее. В России же гайки не завинчены до упора, сохраняется значительное пространство для не затронутой военной темой частной жизни, все еще открыты границы, мобилизация не стала тотальной, не введена полноценная военная цензура, и информполитика по принципу единого телемарафона и так далее.

Понятно, что подобные настроения выгодны той части власти, которая все еще лелеет надежды на какую-то заморозку конфликта, на то, что каким-то чудесным образом удастся отпетлять от практически неизбежного весеннего военного обострения, о котором даже западная пресса уже пишет, как деле решенном.

«Вот-вот начнется третья фаза войны на Украине, тотальная битва за решающее преимущество с использованием общевойсковых соединений — мотопехоты, артиллерии, авиации и, возможно, морского десанта – для преодоления фиксированных позиций. Мир не видел ничего подобного со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, а Европа не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны. Среди украинских сил растет чувство безотлагательности, отчаянной необходимости перехватить инициативу и первыми перейти в наступление, упреждая такое нападение России», – указывает The Guardian.

И в этой связи вполне логично ожидать, что нынешний спад интереса к СВО по весне вновь вернется к своим пиковым показателям. Особенно если новости с фронта будут не очень обнадеживающими.

Ведь к череде бесконечных победных или оптимистически-шапкзакидательских реляций разнообразных говорящих голов из телевизора общество уже привыкло, и потому «достать» глубинного россиянина» и выдернуть его из зоны комфорта как медведя посреди зимней спячки способна только ударная доза плохих новостей. Ну, или действительные – а не существующие лишь в воображении пропагандистов – победы на земле.

Неважно, что происходит в «реаллайфе», важна картинка. Этот принцип стар как мир, вот и имеем на медиафронте парад безответственных прогнозов, которые, судя по прорывающейся в блогосфере реакции, достают даже самих военных:

«Не ждите от наших парней чудес и не сотрясайте воздух легковесными заявлениями. Слушаешь рассуждения о том, что взятие того или иного населённого пункта чуть ли не откроет прямую дорогу на Киев, и думаешь: взятие очередного городишки откроет путь лишь к взятию следующего – путь трудный и кровавый. Когда сторона готова сопротивляться – другой стороне может не хватить армии, чтобы далеко пройти, преодолевая городок за городком», – пишет, к примеру, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

В общем, получается замкнутый круг. И демобилизация масс – плохо, и активная мобилизация чревата множественными рисками. Но времени на принятие окончательного решения не так уж и много. Главное, чтобы это решение не пришлось реализовывать тогда, когда будет уже слишком поздно.