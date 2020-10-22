Реальный сектор украинской экономики полетел в пропасть

22.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Обещания американцев превратить Украину в «аграрную сверхдержаву» обернулись крахом этой идеи – с начала года аграрный сектор показал сильное падение, вместе с ним вниз стремится и ВВП страны, а также другие отрасли экономики.

Такие данные в эфире интернет-канала «Politeka» привел экономический эксперт Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономическая реальность у нас по состоянию на сегодня такова, что по итогам прошлого квартала у нас падение ВВП 11,5%. При этом промышленность упала на 8,5%, а аграрный сектор на 13,5%. Вот это реальное положение нашей экономики. При этом еще один важный показатель, который характеризует вообще деловую активность, экономическую активность – это грузооборот. Грузооборот упал на 17%. Еще один показатель, который характеризует – это капитальные вложения. Капитальные вложение не просто упали, а провал на 35%. Вот это реальное положение реального сектора украинской экономики», – заявил Новак.

Ранее экономист Александр Дудчак рассказал «ПолитНавигатору», что будущее «великой аграрной державы», которое американцы сулили Украине в обмен на разрыв экономических связей с Россией, – это обман. Бывшей советской республике Западом отводится роль полигона для выращивания ГМО-культур.https://www.politnavigator.net/ne-sushhestvuet-velikikh-agrarnykh-derzhav.html