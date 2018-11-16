Рецепт от «Бумбокса»: Если нет новых хитов – вали всё на Кремль

16.11.2018, Рига, Владимир Гладков

Украинская группа «Бумбокс» в последнее время выпала из информационного пространства стран Прибалтики и СНГ по вине кремлёвской пропаганды.

Об этом в интервью латышской радиостанции «Mixnews» заявил лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уходить на пенсию в ближайшее время планов нет?» – спросила украинского артиста ведущая.

«Мы на пике своей формы. То, что на время мы выпали из медиа-машины в этой стране или других русскоговорящих странах – это только результат кремлёвской пропаганды, а в других странах мы как были, так и есть», – заявил Хлывнюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее музыкант жаловался, что после майдана потерял большую часть российской аудитории.

В июле 2018 года «Бумбокс» провел концерт на границе с Крымом в поддержку украинского «активиста» Олега Сенцова, осужденного за попытку организации террористического акта на полуострове.