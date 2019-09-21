Редактор российского СМИ, причастный к молдавской «краже века», подал в отставку

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Гендиректор агентства Sputnik-Moldova Владимир Новосадюк написал заявление об увольнении по собственному желанию и объявил о своем решении сотрудникам.

Об этом сообщает сайт Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставка Новосадюка произошла одновременно с заседанием парламента, на котором глава парламентской комиссии, расследующей незаконный вывод денег из банков Молдовы, Александр Слусарь, назвал имя Новосадюка среди бенефициаров кражи миллиарда долларов.

17 сентября Новосадюк был задержан правоохранительными органами Молдовы. У него дома прошел обыск.

Руководство российского агентства «Спутник» тогда выступило с заявлением, что задержание Новосадюка не имеет отношения к его профессиональной деятельности.

Гендиректор новостного агентства «Sputnik-Moldova» Владимир Новосадюк считается человеком, близким к бежавшему из страны бизнесмену мужу певицы Жасмин Илану Шору.

Имя Новосадюка и его супруги Риты Цвик фигурировало в отчетах американского детективного агентства Kroll, расследовавшего кражу миллиарда долларов из банков Молдовы.

По данным отчетов, Владимир Новасадюк и его супруга Рита Цвик, оба акционера Unibank, взяли в долг 12 млн леев от ТОО Harrogate Consulting. Также Цвик является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Шору — Orhei TV и «Центральное телевидение».