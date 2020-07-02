Референдум по Конституции: Теперь России нужно ужесточать политику на украинском направлении

02.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Поддержка россиянами изменений Конституции и предоставление возможности переизбраться на новый срок президенту Владимиру Путину – повод для ужесточения политики на украинском направлении.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

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По его словам, украинские власти, неоднократно обещавшие населению возвращение Крыма и Донбасса «после ухода Путина», будут по-прежнему проводить неадекватную политику, несмотря на итоги плебисцита в РФ.

«Большинство украинцев мечтало бы жить в стране, где президентом был бы Владимир Путин, поэтому речь не о них, а о хунте из военных преступников и иностранных агентов, которые поставлены иностранными спецслужбами на власть в Украине. Это оккупационный режим, поддерживаемый и группировкой грантоедов и ультранационалистов.

Их мечты об уходе Путина не разбиты, несмотря на итоги голосования, потому что сознание этих людей абсолютно иррационально. Они неспособны рационально осмысливать реальность вообще. Поэтому они будут с легкостью мечтать о том, что Путин уйдет, отдаст им Донбасс, Крым, Кубань, Ростовскую, Воронежскую область. Это люди, не обладающие рациональным сознанием, манкурты.

Я не думаю, что по итогам голосования за Конституцию произойдет какое-либо изменение политики, но, в принципе, в отношении Украины сама реальность требует ужесточения политики, направленной на освобождение Украины от оккупационного режима и ликвидации русофобского ножа, приставленного Западом к российскому горлу», – заявил Марков.

Напомним, по итогам голосования за поправки к Конституции РФ выступили почти 78% россиян.