//exit;
25.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Коррупция, Криминал, Украина
Просмотров:

«Реформированная» украинская полиция пробила очередное дно

«Реформированная» по образцу Грузии украинская полиция покрывает уголовников, промышляющих грабежами автомобилей, «сливая» им данные на «клиентов».

Об этом в своем блоге пишет член Общественного совета при Минздраве Украины Леся Литвинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она стала жертвой кражи из автомобиля, а когда обратилась в полицию, на ее телефон позвонили неизвестные и предложили за деньги вернуть краденное.

«Вчера мы имели счастье вызвать полицию, чтоб написать заявление о том, что ночью разбили стекло в машине и украли памперсы и медикаменты, принадлежащие фонду. Заявление написали от имени хозяина машины. Без особой надежды на обратную связь. Ага. Сейчас. Обратная связь не заставила себя ждать. Не совсем с той стороны, с которой хотелось бы…

С закрытого номера хозяину машины настойчиво звонят условно-вежливые люди, которые предлагают вернуть все за вознаграждение. Обращаются по имени-отчеству. Будете смеяться, но в протоколе в имени сделали ошибку, исправлять не стали. Вот именно с такой ошибкой и обращаются. Дабы подчеркнуть серьезность намерений, предлагают выбить еще одно стекло. Или тряпку с бензином бросить. Потому что очень денег надо. Миленько», – написала Литвинова.

Ранее в Печерском районе Киева задержали действующего сотрудника уже новой, реформированной патрульной полиции.  Он оказался главарем банды, терроризировавшей и грабившей киевлян.

Также недавно киевский юрист Татьяна Монтян опубликовала видео пьяного матерящегося главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули. Чиновник после употребления алкоголя в одном из ночных клубов взобрался на сцену, где принялся расхваливать работу собственного ведомства, используя ненормативную лексику.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Обнародовано видео, как подчинённый Авакова употребляет наркоту
Пропагандист Евромайдана: Криминогенная ситуация во всех городах без исключения ухудшается
Одесский телеведущий рассказал, как девочки-полицейские занимаются фото-онанизмом
Полиция по ошибке избила конструктора самолёта «Мрия»
После аваковской реформы в Одесской области почти не осталось следователей и участковых
Эксперт: Какая презумпция невиновности полицейских? Авакова пора гнать в отставку!
Монтян выложила видео пьяного матерящегося главы полиции Киева
Украинский полицейский получил банкой горчицы по голове за съемку пьяного на телефон
А на Майдане такое было? – Аваков анонсирует «презумпцию правоты полицейского» после расстрела в Днепропетровске
Звиряче побиття: Полицейские скрутили жиночку в центре Киева
Число изнасилований на Украине за год выросло на 80%
Новое видео о работе «реформированной» полиции Украины
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть