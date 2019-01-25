«Реформированная» украинская полиция пробила очередное дно

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

«Реформированная» по образцу Грузии украинская полиция покрывает уголовников, промышляющих грабежами автомобилей, «сливая» им данные на «клиентов».

Об этом в своем блоге пишет член Общественного совета при Минздраве Украины Леся Литвинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она стала жертвой кражи из автомобиля, а когда обратилась в полицию, на ее телефон позвонили неизвестные и предложили за деньги вернуть краденное.

«Вчера мы имели счастье вызвать полицию, чтоб написать заявление о том, что ночью разбили стекло в машине и украли памперсы и медикаменты, принадлежащие фонду. Заявление написали от имени хозяина машины. Без особой надежды на обратную связь. Ага. Сейчас. Обратная связь не заставила себя ждать. Не совсем с той стороны, с которой хотелось бы…

С закрытого номера хозяину машины настойчиво звонят условно-вежливые люди, которые предлагают вернуть все за вознаграждение. Обращаются по имени-отчеству. Будете смеяться, но в протоколе в имени сделали ошибку, исправлять не стали. Вот именно с такой ошибкой и обращаются. Дабы подчеркнуть серьезность намерений, предлагают выбить еще одно стекло. Или тряпку с бензином бросить. Потому что очень денег надо. Миленько», – написала Литвинова.

Ранее в Печерском районе Киева задержали действующего сотрудника уже новой, реформированной патрульной полиции. Он оказался главарем банды, терроризировавшей и грабившей киевлян.

Также недавно киевский юрист Татьяна Монтян опубликовала видео пьяного матерящегося главы патрульной полиции украинской столицы Юрия Зозули. Чиновник после употребления алкоголя в одном из ночных клубов взобрался на сцену, где принялся расхваливать работу собственного ведомства, используя ненормативную лексику.