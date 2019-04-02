Региональный раскол усугубился: На Украине появился президент Галичины

02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лозунги, используемые Петром Порошенко в ходе нынешней избирательной кампании, не произвели впечатления на абсолютное большинство регионов Украины.

Об этом пишет “Российская газета”, обращая внимания, что наибольшую поддержку в ходе первого тура выборов главы государства Порошенко получил во Львовской и Тернопольской областях.

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“В самой Украине та же риторика, с прилагающимся расколом в православии, провокацией в Керченском проливе и обещанием вернуть Крым и Донбасс, эффекта на большинство, очевидно, не произвела. В итоге Порошенко из президента всей Украины превратился в “президента Галичины”, – отмечается в публикации.

Газета указывает, что система фальсификаций позволила Порошенко пройти во второй тур, но о 55 процентах, полученных им в 2014 году, президенту остается лишь с тоской вспоминать.

“Из этого следует и другой вывод: всегда существовавшее разделение на условно “европейский” запад и все остальные регионы после 2014 года никуда не делось, а лишь усугубилось. Объединения страны вокруг националистической идеи не произошло, и значит, количество принципиальных русофобов в современной Украине вряд ли превышает 18 процентов – сумму показателей Порошенко и кандидата от националистической партии “Свобода” Руслана Кошулинского”, – резюмирует издание.