Реинкарнация «Минска»: из проклятия для Донбасса – в проклятие для Украины
В ходе предстоящей сегодня встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский услышит крайне неприятные для себя вещи.
О этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп лично вызывает президента Украины, чтобы донести до него определённую позицию. И, скорее всего, эта позиция будет крайне неприятна для Зеленского. Трамп взял на себя эту миссию сообщить Зеленскому то, что тот должен будет сделать в ближайшее время.
И я думаю, что Зеленский вряд ли будет рад тому, что он услышит. Косвенно это подтверждают и те настроения, которые на сегодняшний день доминируют в окружении Зеленского. Там, мягко говоря, небольшая паника сегодня присутствует», – сказал Бондаренко.
Он считает, что лидерам ЕС будет сложно повлиять на Трампа после подписания «тарифной капитуляции».
Эксперт убежден, что не за горами новые встречи Путина и Трампа.
«Где пройдёт встреча? Ну, пока что говорить рано. Но звонок, неожиданный звонок Дональда Трампа Александру Лукашенко с обещанием приехать в Минск – наталкивает на мысль, не в Минске ли снова собираются встретиться, точнее, не в Минск ли собираются приехать лидеры России и Соединённых Штатов, и тогда это будет символическим жестом.
С Минска всё началось, Минском всё должно закончиться. Я имею в виду конфронтацию, которая существует в Украине с 2014 года», – подытожил Бондаренко.
