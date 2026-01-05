«Рейд в Крым был провалом!» – Украинский генерал раздолбал Буданова

Назначенный главой офиса диктатора Владимира Зеленского начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск) ни дня не служил в армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Он сразу заявил, что негативно относится к назначению Буданова, отметив: смешно выглядит, что Зеленский ставит перед ним задачу реформирования армии.

«Во-первых, ни одного дня в ВСУ Буданов не служил. Командиром взвода, роты, батальона, полка он не был. Операции, которые он проводил на уровне командира группы – та же самая Джанкойская операция – была не просто неэффективна, это из провала раздули подвиг. А с точки зрения профессионалов мы еще тогда, когда это произошло, плевались и смеялись, потому что это реально был провал. Часто у нас провалы выдают за героизм и подвиг. В разведке не героизм нужен, а профессионализм», – сказал генерал.

При этом он говорит, что по личной храбрости Буданова вопросов у него нет, но их очень много по организации работы ГУР как органа разведки.