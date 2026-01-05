«Рейд в Крым был провалом!» – Украинский генерал раздолбал Буданова
Назначенный главой офиса диктатора Владимира Зеленского начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов (объявлен РФ в розыск) ни дня не служил в армии.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.
Он сразу заявил, что негативно относится к назначению Буданова, отметив: смешно выглядит, что Зеленский ставит перед ним задачу реформирования армии.
«Во-первых, ни одного дня в ВСУ Буданов не служил. Командиром взвода, роты, батальона, полка он не был. Операции, которые он проводил на уровне командира группы – та же самая Джанкойская операция – была не просто неэффективна, это из провала раздули подвиг. А с точки зрения профессионалов мы еще тогда, когда это произошло, плевались и смеялись, потому что это реально был провал. Часто у нас провалы выдают за героизм и подвиг. В разведке не героизм нужен, а профессионализм», – сказал генерал.
При этом он говорит, что по личной храбрости Буданова вопросов у него нет, но их очень много по организации работы ГУР как органа разведки.
«К сожалению, 99% украинцев не хотят и не умеют читать. Если бы они открыли закон о разведке, прочли функционал, который именно полагается на ГУР, и что именно возлагается на руководителя разведки, у их бы возникло огромное количество вопросов тогда, почему он не работает. А то, что 99% верит в видосики с хорошими рейдами на гидроциклах в Крым, есть, с моей точки зрения, как разведчика более чем вредным», – резюмировал Кривонос.
