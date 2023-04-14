Рейтинг Макрона обваливается. Во Франции боятся столетней войны с русскими

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лучшим выходом из ситуации, сложившийся на Украине, будут незамедлительные переговоры участников конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию», – сказала Ле Пен в интервью El Pais.

Она подчеркнула, что выступает за предоставление Украине оборонительного оружия, но против поставок наступательного и за скорейшие мирные переговоры.

По ее словам, если победит Россия, то «это будет катастрофой».

«Если победит Украина, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без силы НАТО не может победить Россию в военном плане. А это означает, что развязана Третья мировая война», – опасается политик.

Кроме того, она боится затяжного конфликта.

«Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, что, учитывая человеческие потери, будет ужасной драмой», – отметила Ле Пен.

Примечательно, что текущая социология фиксирует рост популярности Ле Пен во Франции и падение рейтингов действующей власти.

Так, по данным исследования соцслужбы Ipsos, доля негативных мнений о президенте Франции Эммануэле Макроне сейчас составляет 69%, что на пять пунктов больше, чем в феврале. При этом уровень очень неблагоприятных оценок составляет 46%, что является самым высоким показателем со времен протестов «желтых жилетов». Наиболее разочаровавшееся группа – молодежь: 29% лиц в возрасте до 35 лет позитивно оценивают действия президента, что на девять пунктов меньше, чем в феврале.

При этом рейтинг Ле Пен – достиг 39%, что стало самым высоким уровнем за все время проведения исследований Ipsos.

«Ее прогресс особенно значителен среди топ-менеджеров (40%, +15 пунктов) и рабочих (54%, +9 пунктов)», – указывают социологи.

Примечательно, что на этом фоне Макрон начал несколько менять риторику. Так, вернувшись из Пекина он заявил, что ЕС необходимо дистанцироваться от США.

По его словам, Франция считает Тайвань частью Китая. Макрон уточнил, что эта позиция «совместима со статусом союзника» США, но означает, что необходимо «быть «вассалом».

«Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам», – заявил Макрон.

Так, влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал разобраться, говорил ли Макрон от своего имени, либо же от имени всей Европы.

«Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой», – сказал Рубио.

В свою очередь глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот выступил с угрозами в адрес французского лидера.

«Макрон заплатит за это высокую цену. Он угрожает этими заявлениями разделить Европу, где, в конце концов, потребуются сплоченность и командный дух», – негодует Рот.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран Евросоюза разделяют точку зрения Макрона.

«Очевидно, что в Европейском совете могут быть нюансы и острые моменты в отношениях с США. Не все европейские лидеры сказали бы то, что сказал Эммануэль Макрон, но я думаю, что некоторые действительно думают так же, как Эммануэль Макрон», – – заметил Мишель.

Впрочем, такого рода заявления Макрона могут объясняться как раз падением рейтингов, поскольку на деле Париж продолжает следовать в фарватере внешней политики США, о чем, в частности свидетельствует визит в Киев начальника Генштаба Франции Тьери Бюркара, в ходе которого обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине, включая поставки американских истребителей.