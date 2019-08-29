Рейтинг ничего не значит – олигархи скрутят Зеленского в бараний рог

29.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Политическая ситуация на Украине может пошатнуться, так как крупные капиталисты не смогут смириться с новой властью, поэтому заставят ее ставить своих людей на ключевые должности любыми способами.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственным источником власти является народ. Теперь по поводу возможности переворота. Если вы помните, сразу по итогам выбором, стало понятно, что люди, которое десятилетиями были в парламенте – это достаточно крепкие хозяйственники, миллионеры, миллиардеры выпали из парламента.

Я тогда еще говорил: эти люди не будут просто так сидеть и ждать когда их придут грабить – они будут готовить, имея огромную финансовую возможность, готовить площадку для атаки новой власти. Они, безусловно, будут это делать, но это будет не в интересах народа, не в интересах Украины, а исходя из своих бизнес-интересов, и каждая финансово-промышленная группа будет иметь вот свои такие «С14» и так далее.

И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придет закон, который в случае нарушения будет привлекать вне зависимости от цвета флага и так далее.

А вы посмотрите, как формируется сегодня правительственная коалиция. Вы что, реально считаете, что это будут самостоятельные политики, которые будут самостоятельно принимать решение? Нет! Это предмет договоренностей. Каждая кандидатура, начиная от премьер-министра, заканчивая министром.

Его так обложат флажками и скажут, что им делать можно, а что делать нельзя», – резюмировал Килинкаров.