Рейтинг Зеленского может обвалиться до семи процентов

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский старается как можно быстрее провести досрочные выборы в парламент, потому что со временем его рейтинг сильно упадёт, как это случилось с его предшественником Петром Порошенко после Майдана.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что партия «Слуга народа» фиктивная, это бутафория, название, за которым ничего не стоит. А досрочные выборы Зеленскому нужны потому, что ему необходимо по максимуму использовать этот так называемый медовый месяц избирателя для того, чтобы завести в парламент как моно больше своих сторонников.

Понятно, что к осени количество его сторонников начнёт уменьшаться, и эти 72% превратятся сначала в 32%, а затем могут превратиться и в 20, и в 12, и в 7, как это было у Порошенко», – отметил эксперт.

Однако, по его мнению, если Зеленскому удастся сохранить поддержку народа до парламентских выборов, то он приведёт в Верховную раду более ста депутатов, что всё равно не даст конституционного большинства.

«Если динамика, уровень популярности и поддержи Зеленского сохранится, то, я думаю, что представительство Зеленского в парламенте будет вдвое больше (чем 93 депутата – прим. ред.). Но всё равно у него не будет абсолютного большинства, ему надо будет с кем-то договариваться», – добавил Белашко.

В то же время, как сообщал ПолитНавигатор, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, чем чреваты для Зеленского антироссийские заявления.