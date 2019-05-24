24.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Антироссийская риторика лишит Зеленского электората

Досрочные парламентские выборы на Украине невыгодны партии «Оппозиционная платформа», возглавляемую Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его словам, на плановом октябрьском голосовании партия Бойко- Медведчука могла бы получить больший процент.

«Если Зеленский продолжит антироссийский курс, то их рейтинг будет выше. А он набрал людей, которые собираются двигаться в прежнем направлении. Чем больше будет антироссийских решений, тем больше люди из электората Зеленского будут переходить к Бойко и Медведчуку», — считает украинский политолог.

В то же время политолог Денис Денисов говорит, что «Оппозиционной платформе» предстоит еще много работы с избирателями, поскольку «те взгляды, которые транслирует партия, поддерживает до 50% электората, а саму политическую силу — лишь 10%».

Отметим, что новый президент Украины, как и его предшественник, называет Россию «агрессором».

Также он просит США усилить антироссийские санкции.

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