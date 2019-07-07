Рейтинг Зеленского покатился вниз

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители Украины начинают разочаровываться в новом президенте Владимире Зеленском – вопреки ожиданиям, он повторяет политику своего предшественника Петра Порошенко, а не киношный образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского постепенно начал сыпаться рейтинг, и это понятно. У него была очень сложная структура рейтинга, на Востоке хотели видеть одного Зеленского, на Западе – другого. Когда он стал президентом, ему пришлось признаться, что он не Василий Голобородько, не герой своего сериала «Слуга народа», а конкретный Владимир Зеленский.

У него начал сыпаться рейтинг, появились разочарованные как на Западе, так и на Востоке, поскольку он продемонстрировал, что во многих направлениях продолжает политику Порошенко. Возможно, стало немножко больше свободы слова, свободы действий и высказываний, но при этом очень многие начали в нём разочаровываться», – отметил эксперт.

Напомним, накануне журналист Руслан Коцаба прогнозировал, что к концу года рейтинг Владимира Зеленского рухнет вниз и будет составлять максимум 15-20%.