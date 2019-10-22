22.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Социология, Украина, Финансы, Экономика
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Рейтинг Зеленского продолжит обваливаться

Государственный бюджет Украины на 2020 год станет для страны бюджетом разочарования, что отразится на популярности действующей власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот бюджет будет для украинцев бюджетом разочарования. И те люди, которые голосовали за Зеленского и за его команду на выборах, в том числе и я, к весне следующего года поймут, что ничего в позитивную сторону не меняется. Люди начнут разочаровываться, рейтинги начнут падать», – отметил эксперт.

По его словам. вряд ли возможны масштабные протесты, если только власть не совершит каких-то фатальных ошибок.

«Но падение рейтингов приведет к тому, что общая поддержка президента достигнет 35-40% и президент, власть потеряет возможность проводить реформы. В том числе популярные. Как показывает практика Порошенко, Януковича и многих людей, любое твое движение срезу же воспринимается в штыки, воспринимается через призму социального оппортунизма», – сказал Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», свежие опросы зафиксировали  первое после избрания Зеленского президентом существенное снижение его рейтинга.

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