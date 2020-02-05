Рейтинг Зеленского рухнул под свистопляску беснующихся нацистов

05.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Демонтаж «последнего Жукова» в Одессе нагляднее всего объясняет стремительное падение популярности президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Безнаказанность порождает вседозволенность. Продолжающийся на Украине террор со стороны националистического меньшинства вынуждает граждан и должностных лиц попустительствовать самым опасным преступлениям – преступлениям против своей истории, а значит, и против своего будущего.

Так, вчера, 4 февраля, праворадикальные активисты демонтировали барельеф маршала Победы Георгия Жукова, располагавшийся на стене общежития исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Местные жители под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова попытались воспрепятствовать этому вопиющему акту вандализма, но вынуждены были отступить, поскольку националисты предъявили соответствующее разрешение от ректора вуза.

В условиях, когда попытки противодействия радикалам приводят к угрозам, нападкам, избиениям и убийствам, которые в большинстве случаев остаются не только безнаказанными, но даже не расследуются, все несогласные и украинское общество в целом становятся жертвами, вынужденными испытывать своеобразный Стокгольмский синдром», – рассказал Муратов.

Он напомнил, что в ходе президентских и парламентских выборов 2019 года сознательное большинство граждан Украины попыталось вырваться из «уз этого рабства».

«Однако Зеленский и его команда оказались еще более циничными и беспринципными марионетками своих западных кураторов и местных олигархов, чем предыдущая власть. Ни одно из предвыборных обещаний и тезисов инаугурационной речи не нашло воплощения в действиях, которые на деле оказались направлены на окончательное уничтожение будущего страны и геноцид собственного народа», – подчеркнул общественник.

По его словам, глубокое разочарование ведет к утрате поддержки действующей власти и ее лидера, чему свидетельствует то, что Зеленский всего за полгода на посту президента растерял треть того доверия, которое выразили ему граждане в ходе выборов. И если сегодня этот показатель составляет всего 49,4 процента, то несложно посчитать, насколько хватит Зеленского, если его рейтинг продолжит столь же стремительное падение.

«Остается надеяться, что украинское общество найдет в себе силы преодолеть тот глубокий кризис, в котором оказалось после Майдана, и вернется на траекторию развития в единой семье славянских народов», – подытожил Муратов.