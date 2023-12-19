Реконструировать придётся всю береговую линию Крыма – зампред комитета Госдумы

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Для восстановления берегоукрепительных сооружений на побережье Крыма нужна отдельная государственная программа, поскольку сам регион с такой задачей не справится. Большинство волнорезов, берм и бетонных набережных построены в 70-80-х годах прошлого века, устарели морально и физически – и подверглись разрушительному воздействию шторма 26-27 ноября.

Об этом сообщила зампред комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой шторм был в Крыму больше 150 лет тому назад. Мы ожидали, что будет стихия, в Балаклаве капитаны катеров крепили свои суда к причалам крепко. Я сама видела, как готовились к штормовому предупреждению. Тем не менее, никто не ожидал, что будет такой силы. Пострадали бухта Ласпи, Севастополь, Евпатория, Саки. Жалко набережную в Евпатории, ее практически смыло. Есть гостиничные комплексы у уреза воды, их тоже разрушило. Коснулось это в основном малого и среднего бизнеса туристической отрасли. Надо сказать, что регионы сразу наладили работу: поступают заявки от бизнеса на компенсацию. Я не говорю, что полностью будет компенсирован ущерб, но какие-то деньги бизнесу будут выплачены», – заверила Лобач.

По ее словам, значительный ущерб стихия принесла берегоукрепительным сооружениям, и решать эту задачу нужно на федеральном уровне.

«Мы говорили с министром курортов Крыма о том, что назрело создание целой программы реконструкции, строительства новых берегоукрепительных сооружений. Потому что построенное в прошлом веке разрушено, и нам нужно сейчас думать, как заново обустраивать наши набережные, берегоукрепление, причальный фронт. Самостоятельно с такой задачей регион, конечно же, не справится. Надо говорить о разработке большой комплексной программы. Особенно, если мы говорим о развитии яхтинга. Это большой комплекс, чтобы было строительство марин и в то же время берегоукрепительная полоса. С точки зрения государства – это большие вложения в инфраструктуру», – отметила депутат.

Премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в результате «царь-шторма» повреждено более 90 гидротехнических сооружений. Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах. Однако восстановительные работы планируется завершить уже к следующему сезону.

Напомним, по программе социально-экономического развития на побережье Крыма запланировано строительство 13 яхтенных марин и 21 портопункта, рассчитанных на одновременную стоянку 3,5 тысяч судов. Объем государственных инвестиций в создание инфраструктуры составит 70 миллиардов рублей. Сроки реализации обозначены 2030-м годом. Однако строительство первых марин в Керчи и селе Яковенково, как это водится, «по субъективным причинам» перенесли на 2024 год.