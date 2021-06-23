Репортёр рассказал тяжёлые подробности гибели бойцов ДНР

Работающий в Донецке военкор Андрей Руденко поделился тяжёлыми подробностями работы над репортажем о гибели защитников ДНР, подорванных в результате украинского обстрела в санитарной машине.

«После вчерашней съёмки раненых и погибших бойцов ДНР, целый день не покидает внутренний неприятный осадок. Слёзы родных, которых не пускали к телам погибших из-за того, что они повреждены настолько, что вдвойне может травмировать и так убитых горем родственников. Беспомощные взгляды сослуживцев, которым приходится успокаивать вдов и, скрипя зубами, сдерживать свои эмоции от бессилия и невозможности защитить себя и близких, ведь есть приказ соблюдать перемирие», – описывает ситуацию Руденко.

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По его мнению, украинская сторона должна быть наказана за свои действия.

«Я не сторонник войны, с той стороны такие же люди, у них есть родные и близкие. Но гибнут бойцы преимущественно в окопах Республик. И пока не будет жесткой «ответки», люди продолжат погибать.

Нельзя держать тысячи русских людей в окопах и при этом делать из них «мальчиков для битья». А красная линия она давным-давно перейдена, ещё тогда, когда в Славянске и Одессе в один день убивали русских. И это все понимают, но тактично стараются не говорить об этом вслух. Семь лет войны и семь лет убивают русских людей на Донбассе. И при этом военным не дают защитить не только себя, но и тех, кто за спиной.

Постоянно звучит, как мантра, «Донбасс – внутренняя проблема Украины и внутренний конфликт». Неужели!? На Донбассе живут шестьсот тысяч граждан РФ, и с каждым днём эта цифра растёт. Так, наверное, уже пора начинать защищать своих людей! Уважают только сильных, слабых даже свои рвут», – заключил Руденко.