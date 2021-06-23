23.06.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Просмотров:

Репортёр рассказал тяжёлые подробности гибели бойцов ДНР

Новости УкраиныРаботающий в Донецке военкор Андрей Руденко поделился тяжёлыми подробностями работы над репортажем о гибели...

Работающий в Донецке военкор Андрей Руденко поделился тяжёлыми подробностями работы над репортажем о гибели защитников ДНР, подорванных в результате украинского обстрела в санитарной машине.

«После вчерашней съёмки раненых и погибших бойцов ДНР, целый день не покидает внутренний неприятный осадок.  Слёзы родных, которых не пускали к телам погибших из-за того, что они повреждены настолько, что вдвойне может травмировать и так убитых горем родственников. Беспомощные взгляды сослуживцев, которым приходится успокаивать вдов и, скрипя зубами, сдерживать свои эмоции от бессилия и невозможности защитить себя и близких, ведь есть приказ соблюдать перемирие», – описывает ситуацию Руденко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По его мнению, украинская сторона должна быть наказана за свои действия.

«Я не сторонник войны, с той стороны такие же люди, у них есть родные и близкие. Но гибнут бойцы преимущественно в окопах Республик. И пока не будет жесткой «ответки», люди продолжат погибать.

Нельзя держать тысячи русских людей в окопах и при этом делать из них «мальчиков  для битья».  А красная линия она давным-давно перейдена, ещё тогда, когда в Славянске и Одессе в один день убивали русских. И это все понимают, но тактично стараются не говорить об этом вслух. Семь лет  войны и семь лет убивают русских людей на Донбассе. И при этом военным не дают защитить не только себя, но и тех, кто за спиной.

Постоянно звучит, как мантра, «Донбасс – внутренняя проблема Украины и внутренний конфликт». Неужели!? На Донбассе живут шестьсот тысяч граждан РФ, и с каждым днём эта цифра растёт. Так, наверное, уже пора начинать  защищать своих людей!  Уважают только сильных, слабых даже свои рвут»,  – заключил Руденко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть