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07.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политические репрессии, Украина
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Репрессивное «переходное правосудие» распространят на весь Донбасс

Новости Украины

Под разработанную Киевом для ЛДНР «концепцию правосудия переходного времени», предполагающую репрессии, жёсткую украинизацию и тотальную фильтрацию местного населения, должны попадать, в том числе, и подконтрольные Киеву территории Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Владимир Лупаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переходное правосудие» должно быть применено к подконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей. Они реально сегодня работают в чрезвычайном режиме. То есть, у нас чрезвычайные режим, это не только об ОРДЛО. Подконтрольные территории работают в чрезвычайном режиме, потому что там военно-гражданские администрации во многих населённых пунктах, они ещё несут нагрузку от постконфликтного периода. Они всё равно находятся в ситуации высоких инвестиционных рисков, так как находятся близко к региону боевых действий и так далее», – объяснил Лупаций.

По его глубокому убеждению, на этих территориях не могут действовать «нормальные» украинские законы.

«Поэтому стандартные механизмы не сработают, тут нужен режим «переходного правосудия». На гибридные вызовы нужно отвечать гибридными инструментами, которых сегодня нет на Украине», – сказал украинский эксперт.

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