«Решающий митинг» сербской оппозиции завершился массовым горьким запоем

14.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Прошедший вчера митинг «Все как один – 1 из 5 миллионов», организованный оппозиционным «Союзом за Сербию», собрал в разы меньше протестующих от заявленного и завершился печальным конфузом для организаторов.

Хотя до последнего момента лидеры протеста – Драган Джилас, Бошко Обрадович и Вук Еремич – обещали вывести на улицы Белграда чуть ли не сотню тысяч человек и едва ли не в тысячный раз требовали от президента Сербии Александра Вучича и его правительства сложить свои полномочия.

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В итоге поддержать марш несогласных под Скупщиной собрались не более 7 тысяч человек, при том, что большинство из них свезли из каких получилось городов страны.

После нескольких часов праздных шатаний по центру города, приведя в негодование обычных белградцев, крайне недовольных перекрытыми улицами, митингующие вновь направились к Скупщине. Там лидеры «Союза» обратились к участникам протеста.

Несмотря на бодрые заявления о том, что их «так много», а большинство населения «поддерживает смену власти», организаторы фактически признали провал акции. Тем не менее, руководители оппозиции в очередной «последний раз» дали власти время «подумать» до следующей пятницы и снова пригрозили вывести людей на улицу, в случае неповиновения своим требованиям.

Однако сами требования оппозиции стали поскромнее: формирование совместной комиссии власти и оппозиции для определения «честной процедуры выборов» – чтобы новый состав организации, занимающейся регуляцией электронных СМИ, состоял из представителей власти и оппозиции на основе равноправия, а также – назначение редакторов главных гостелеканалов РТС и РТВ из числа беспартийных.

При этом неожиданно прозвучало компромиссное заявление, что лидеры протестов «1 из 5 миллионов» готовы к диалогу с властью по всем озвученным пунктам.

«Запомните эту ночь, этот день, как великий шаг – Сербия подняла голову и сбросила кандалы и мы рабами не будем… До победы!», – грозно завершил провальную акцию лидер одной из партий в составе «Союза» Борко Стефанович.

Общее настроение митинга удачно подметил телеканал Pink: «Сторонники оппозиции утопили печаль из-за провала митинга в алкоголе».

Ряд известных личностей из числа активистов «Союза» были замечены в нетрезвом состоянии. Рядовые участники протеста от них не отставали – были и те, кто под действием крепких напитков валялся на газонах.

Президент страны Александр Вучич в своем интервью для телеканала N1 отметил: «Я не возражаю, если несколько тысяч их соберутся и выскажут свое мнение», и добавил, что Сербия должна показать толерантность, но только не в отношении насилия.