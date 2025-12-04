Решение Рады провоцирует русское восстание в Одессе – укро-политолог
Решение Рады исключить русский из Европейской хартии языков чревато для Украины проблемами в юго-восточных регионах.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Ведущий заметил, что дискриминационные законы против русского языка принимались после победы майданщиков в 2014-м, добавив, что Украина «наступает на те же грабли», дав понять, что тогда это стало одним из поводов для восстания Крыма и Донбасса.
Политолог согласился, подчеркнув, что и в этот раз последствия могут быть более чем негативными.
«Естественно, это создаёт вполне определённую мотивацию у жителей той же Одессы, Днепра, Запорожья, где преобладают как раз русскоговорящие граждане Украины. Но история ничему не учит, к сожалению», – отметил Золотарев.
