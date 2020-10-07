Решение Варфоломея по македонских раскольникам зависит исключительно от США

07.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Возможность того, что Константинополь ответит положительно на обращение президента Северной Македонии Стево Пендаровски к Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии македонским раскольникам, зависит от ряда факторов и, прежде всего, от желания США.

Об этом рассказали эксперты в эфире телеканала «Спас», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Фанар в апреле 2018 года приезжал Пётр Порошенко и президент Северной Македонии Иванов, тогда многие эксперты считали, что дарование томоса будет в комплекте. Это было бы очень удачно с точки зрения и политики США, и Фанара, чтобы такие автокефальные организации признали друг друга. Сейчас сложно оценить, как поступит Варфоломей»,– заявил религиовед Игорь Иванишко.

«Дело в том, что перед дарованием томоса многие эксперты указывали на то, что этого никогда не будет, что есть некое заигрывание, некий шантаж, но томос ПЦУ дарован не будет.

Но мы видим, как история развивалась, поэтому сейчас многие эксперты очень осторожно прогнозируют относительно того, каково будет поведение Варфоломея. Здесь будет либо очень сложная игра, будет оттягиваться момент, будет согласование с США, либо будет всё по сценарию Украины», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко назвал несколько сдерживающих факторов предоставления томоса «Македонской православной церкви».

«Даст Варфоломей томос – не даст, Варфоломей бы его и дал. У него расхождений с Госдепом нет никаких. Его и тогда сдерживало, и сейчас сдерживает две вещи: наличие или отсутствие предателей в рядах местной церкви и реакция его собственных подельников – его митрополитов, епископов.

Если они более или менее относятся к этому позитивно, то тогда вообще никаких сдерживающих центров нет, если у них возникают какие-то собственные проблемы (там же очень сложные личные, имущественные и прочие связи, которые могут пострадать), тогда Варфоломей тормозит», – сказал Ищенко.

По его словам, что касается создания раскольничьих церквей, Варфоломею чтобы выдать, например, отдельный томос Русской Православной Церкви, даже не надо, чтобы от неё кто-то обращался.

«Придут к вам сотрудники Госдепа, скажут: бюджет неограниченный, будете даже не батюшкой, а владыкой. Вы скажете: так я вроде не батюшка, а матушка, вам скажут: неважно, у нас в США по закону – хоть батюшка, хоть матушка, все имеют право на что угодно. Будете создавать церковь, вот вам томос, Варфоломей уже его везёт.

В этом отношении у них никаких сдерживающих центров нет. Посмотрите, как было на Украине. Да, вначале приезжал Ющенко, говорил, дайте нам томос, он (Варфоломей – ред.) говорил – хочу, но не могу. А потом приехал Порошенко, он уже и хотел, и мог», – добавил эксперт.

В то же время, комментируя вопрос о возможности вмешательства и провоцирования церковного раскола в Белоруссии, он назвал третий сдерживающий фактор, актуальный для Минска, в отличие от Северной Македонии.

«Вмешиваться можно куда угодно, вопрос только в том, с каким результатом. Потому что до тех пор, пока подобного рода вмешательство не поддерживается местной властью – это в пользу бедных, потому что зайти на территорию, где тебя власть не поддерживает, фактически невозможно.

Можно работать с какими-то отщепенцами, но понимаете, ведь ПЦУ надо было зарегистрировать, её же надо было поддержать, ей же надо было помочь эти храмы захватить, туда же некоторых нужно было ещё загнать, в том числе архиереев. Поэтому – пока белорусская власть не откроет перед ним широко ворота, он может только круги вокруг границ наматывать», – рассказал Ищенко.