«Республика Косово» пока остаётся за бортом Интерпола и евроструктур

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Интерпол не будет рассматривать заявку о вступлении самопровозглашённой «Республики Косово».

Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич по результатам встречи с главой Интерпола Ахмедом Насером аль-Раиси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Ана Брнабич встретилась с Ахмедом Насером аль-Раиси, который заверил сербского премьера, что рассмотрение заявки о членстве в Интерполе от самопровозглашенной «Республики Косово» в период его полномочий не произойдёт. Ахмед аль-Раиси заступил на пост шефа Интерпола в 2021 году, и его мандат ограничен четырьмя годами.

Ана Брнабич 11 января заявила, что решение аль-Раиси имеет большое значение для Сербии, поскольку, по её словам, Интерпол и ЮНЕСКО являются ключевыми организациями, и важно, чтобы они не рассматривали прошения Приштины о членстве.

Днём ранее в ходе визита в Будапешт глава МИД Сербии Ивица Дачич получил от своего венгерского коллеги Петера Сийярто заверения в том, что Венгрия будет голосовать против принятия самопровозглашенной «Республики Косово» в европейские структуры и организации.

«Наша позиция заключается в том, что принятие Косово в определенные европейские структуры до достижения соглашения между Белградом и Приштиной, поставило бы под угрозу достижение компромисса в вопросе статуса края. И по этой причине Венгрия будет голосовать против членства Косово в европейских организациях», – заявил Сийярто.

По его словам, в вопросе Косово и Метохии Венгрия твердо заинтересована в достижении «окончательного решения на основе реального и серьезного диалога сторон конфликта».

Примечательно, что независимость Косово от Сербии не признают пять стран-членов ЕС – Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Венгрия признала «Республику Косово» ещё 19 марта 2008 года – это сделало правительство социалистов под руководством Ференца Дюрчаня. Виктор Орбан, который является бессменным премьер-министром Венгрии с 2010 года, решение своего предшественника под сомнение не ставил.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году девять стран отозвали признание самопровозглашённой «Республики Косово».