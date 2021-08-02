Республика Сербская будет сажать тех, кто вешает на нее ярлык геноцидного образования

02.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Народная скупщина Республики Сербской БиГ в ​​экстренном порядке приняла Закон о неисполнении решения Верховного представителя по БиГ, а также Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс республики.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Единодушным голосованием всех парламентских фракций парламент Республики Сербской принял закон, согласно которому антисербские поправки западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, австрийского дипломата Валентина Инцко (подразумевающие уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице», приговоров предвзятого Гаагского трибунала и прославление сербских героев, объявленных гаагским судилищем «военными преступниками») не действуют на территории сербского энтитета. Кроме того, учреждения Республики Сербской не будут сотрудничать с компетентными органами БиГ в отношении выполнения этих поправок.

«Инцко не смог доказать, что он не инструмент бошнякской политики и не их золотая рыбка для исполнения желаний, – прокомментировал ситуацию председатель Народной скупщины РС Неделько Чубрилович. – Этим решением он подтолкнул БиГ к крупнейшему кризису после войны».

Принятые поправки в УК РС устанавливают тюремное заключение сроком до трех лет за оскорбление, неуважение или грубое унижение символов Республики Сербской, и от шести месяцев до пяти лет для тех, кто публично называет Республику Сербскую и боснийских сербов «геноцидным образованием» и «агрессорами». За те же правонарушения, совершаемые государственными чиновниками, полагается наказание в виде лишения свободы от двух до десяти лет. Тем же, кто совершает перечисленные преступления с намерением изменить конституционный порядок, территориальную целостность или независимость Республики Сербской, предусмотрены наказания от трех до пятнадцати лет лишения свободы.