Республика Сербская хочет воссоздать собственную армию

28.09.2021 14:49 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о том, что Республика Сербская отзывает свое согласие на формирование единых вооруженных сил БиГ и Высшего судебного и прокурорского совета (ВСТС).

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отзовем свое согласие на договор по армии и ВСТС, – сказал Додик. – И хотим предложить в течение нескольких месяцев сформировать армию Республики Сербской. В нарушение закона об армии. Но в соответствии с Конституцией, и нет места в мире, где закон пытается аннулировать Конституцию…. А Конституция БиГ гласит, что Республика Сербская имеет свою армию».

Лидер боснийских сербов призвал к консенсусу в Народной скупщине Республики Сербской по этим и другим важным для боснийских сербов вопросам, среди которых и навязанные вопреки Конституции решения Верховных представителей. По его словам, консенсус должен быть существенным, должна быть жесткая позиция по решениям Верховных представителей, которые не соответствуют Дейтонскому соглашению. Он указал на то, что в РС все проблематично в связи с этим, приведя в пример последний случай с законом о лесах и решением Конституционного суда БиГ по этому закону, что лишает РС собственных лесов в пользу властей Сараево.

Следует отметить, что действиями надсмотрщиков Запада за БиГ – Верховных представителей, РС была лишена порядка семидесяти принадлежавших ей, согласно Дейтонским соглашениям и Конституции БиГ, прав, включая право на собственные вооруженные силы. Сегодня их функции отчасти выполняет жандармерия МВД, созданная два года назад благодаря настойчивости Милорада Додика и в ответ на постоянные угрозы сараевских политиков и исламских радикалов.