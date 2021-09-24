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24.09.2021 15:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Сараево хочет отобрать у Республики Сербской леса, реки и сельскохозугодья

Верховный суд Боснии и Герцеговины признал неконституционными положения законодательства Республики Сербской, согласно которому леса...

Верховный суд Боснии и Герцеговины признал неконституционными положения законодательства Республики Сербской, согласно которому леса на территории сербского энтитета являются его собственностью.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подобное решение КС БиГ было принято после соответствующего заявления бошнякских депутатов Совета народов Парламентской скупщины БиГ. На очереди рассмотрение аналогичных заявлений, касающихся государственных сельхозугодий и рек Республики Сербской. При этом Клуб бошняков в Совете народов Республики Сербской заявил о намерении подать иск в КС РС, а после, если на уровне республики не будет принято устраивающее их решение, в тот же КС БиГ об отмене принятого в сербском энтитете «Закона о сохранении сербского языка и кириллицы».

«Никто не будет «физически» передавать землю или леса, ими по-прежнему управляют те, кто управляет ими сейчас, – попытался успокоить возмущенную сербскую общественность хорватский судья КС БиГ Мато Тадич в ходе общения с прессой. – Это сложная ситуация, и мы должны позаботиться о соглашении по преемственности. И там нет ни Федерации БиГ, ни Республики Сербской. Уровень БиГ должен принять решение о том, кто имеет право на собственность».

На сегодняшний день известно, что двое сербских судей КС БиГ проголосовали против такого вердикта суда, мнение остальных судей – иностранных, бошнякских и хорватских общественности решили не раскрывать, но, в итоге, победила антисербская позиция.

«Этим решением Конституционный суд БиГ продолжает принимать решения, которые всеми способами пытаются конфисковать собственность Республики Сербской и передать ее на уровень БиГ, то есть он хочет создать унитарную БиГ и упразднить Республику Сербскую», – прокомментировал произошедшее профессор конституционного права Синиша Каран.

 

Синиша Каран.

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