«Ресурс у России есть, к сожалению»: В Киеве опасаются нового удара ночью

Анатолий Лапин.  
06.07.2026 12:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия наращивает производство баллистических ракет, которые не может перехватить украинская ПВО, а также модернизирует «Герани», делая их более труднодоступными целями.

Об этом в эфире «Единого марафона» заявил спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ресурс у России производить ракеты есть, к сожалению. Но они не производятся так быстро, это высокотехнологическое оружие, и процесс сборки занимает определенное время. Россия может больше сосредоточиться на производстве не крылатых, а баллистических ракет – это возможно.

Об ударных БПЛА мы с вами тоже часто вспоминаем – и среди беспилотников также у них есть соответствующие изменения. Появляются БПЛА с улучшенными характеристиками, более стойкие к системам РЭБ, а также и реактивные дроны, у которых достаточно скоростные параметры полета. Эти БПЛА также определенные трудности составляют для ПВО, приходится применять по ним также как авиационные ракеты «воздух-воздух», так и зенитные управляемые», – заявил Игнат.

Он опасается, что следующей ночью Россия может нанести новый удар.

«Что-то они могут придержать, вы видите периодичность в среднем такая, что где-то раз в десять дней, но они могут и увеличить периоды, и нанести удары и на следующий день. Нужно быть к таким вариантам, что противник может повторить удар, и не игнорировать воздушную тревогу».

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