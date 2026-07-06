«Ресурс у России есть, к сожалению»: В Киеве опасаются нового удара ночью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия наращивает производство баллистических ракет, которые не может перехватить украинская ПВО, а также модернизирует «Герани», делая их более труднодоступными целями.

Об этом в эфире «Единого марафона» заявил спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ресурс у России производить ракеты есть, к сожалению. Но они не производятся так быстро, это высокотехнологическое оружие, и процесс сборки занимает определенное время. Россия может больше сосредоточиться на производстве не крылатых, а баллистических ракет – это возможно. Об ударных БПЛА мы с вами тоже часто вспоминаем – и среди беспилотников также у них есть соответствующие изменения. Появляются БПЛА с улучшенными характеристиками, более стойкие к системам РЭБ, а также и реактивные дроны, у которых достаточно скоростные параметры полета. Эти БПЛА также определенные трудности составляют для ПВО, приходится применять по ним также как авиационные ракеты «воздух-воздух», так и зенитные управляемые», – заявил Игнат.

Он опасается, что следующей ночью Россия может нанести новый удар.

«Что-то они могут придержать, вы видите периодичность в среднем такая, что где-то раз в десять дней, но они могут и увеличить периоды, и нанести удары и на следующий день. Нужно быть к таким вариантам, что противник может повторить удар, и не игнорировать воздушную тревогу».

Читайте также: «Гераням» больше не нужен «Старлинк». Новые модели работают по новому принципу