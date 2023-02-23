Reuters: Россияне не ощутили ухода западных брендов из РФ

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Оливер Галич )-

Ведущие западные бренды формально уходят из РФ, но их товары остаются легкодоступными на российском рынке. Об этом свидетельствует обзор британского агентства Reuters, опубликованный 22 февраля.

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Теперь поставки идут не напрямую из стран Запада, а через Китай, Турцию и Казахстан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают Россию из-за ее действий в Украине, влияние на российских потребителей минимальное, хотя сроки доставки могут быть длиннее, а некоторые товары дороже. Основное изменение коснулось маршрутов поставок, но товары остаются доступными как онлайн, так и в магазинах. Покупателям просто нужно знать, где искать», – пишет агентство.

Подавляющее большинство товаров, о которых идет речь, не подпадает под санкции, и эти трансграничные поставки являются легальными.

«И Москва с радостью их пропускает, независимо от того, каким маршрутом они идут», – добавляет Reuters.

Агентство отмечает, что с разрывом цепей поставок Россия легализовала так называемый параллельный импорт, позволив розничным торговцам ввозить товары из-за рубежа без разрешения владельца торговой марки.

Одним из символических западных продуктов, является Coca-Cola, которую часто рекламируют как импортную, чтобы покупатели знали, что это настоящая продукция.

«Хотя в прошлом году Coca-Cola прекратила производство и продажу напитков в России, другие компании импортировали их, причем на этикетках банок и бутылок указывалось, что они прибыли из Европы, Казахстана, Узбекистана и Китая. Одной из особенностей такой ситуации является то, что цены на них разнятся. В одном из московских супермаркетов три банки напитка продавались по трем разным ценам, импортированные из Дании, Польши и Великобритании соответственно», – говорится в материале.

«Быстро были установлены контакты и подписаны новые контракты с новыми партнерами, запущены новые денежные потоки и логистические цепочки поставок с турецкими, польскими и казахскими компаниями», – сказал агентству представитель крупной российской розничной сети на условиях анонимности.

Кроме этого, увеличили экспорт в Россию дружественные страны. Так, торговля между Китаем и Россией в прошлом году достигла рекордных 1,28 трлн юаней ($186 млрд), экспорт из Турции в Россию вырос на 61,8% – до $9,34 млрд, а экспорт из Казахстана – на 25,1 %, до $8,78 млрд.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия понемногу избавляется от западного импорта и переориентируется на Азию.