Рева обратился к украинцам: «Не голосуйте за этих идиотов»

Новости Украины

Украинская власть пытается снять с себя ответственность за предусмотренные конституцией гарантии своих сограждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому интернетизданию «Апостроф» заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева.

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«Когда мы слышим от правительства, что они через 15 лет пенсии платить не будут, что молодым не на что рассчитывать, я хотел бы нашей молодежи сказать: «Не голосуйте за этих идиотов». Потому что в Конституции написано, что граждане Украины имеют право на социальную защиту и эта защита включает в себя, в том числе, пенсионное обеспечение», – сказал экс-министр.

По его словам, в правительстве предлагают, что каждый о себе заботился сам.

«Это то же самое, что сказать, у нас с преступностью плохо, так зачем заниматься развитием Национальной полиции, давайте каждому раздадим по пистолету, пусть отстреливаются, вместо того чтобы полицию напрягать. Зачем нам нужны медицинские учреждения, государственная медицина, когда она так плоха. Давайте, у кого есть деньги — лечатся, у кого нет денег — так и черт с ним, не жалко. Это попытка снять с себя ответственность с власти за будущее наших людей, гарантированное Конституцией.

Напомним, что ранее о невозможности платить пенсии украинцам заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Примечательно, что Рева и сам отличался заявлениями антисоциального характера. Например, он утверждал, что украинцы бедно живут, поскольку слишком…. много едят