Рева: Папа римский ненавидит Запад и желает смерти Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заявление папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо), который посоветовал Киеву «поднять белый флаг» – это голос всего глобального Юга, который ненавидит Запад и видит в Москве своё спасение.

Об этом в интервью киевскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«К белому флагу это относится следующим образом. Есть Москва, которая всегда была символом борьбы униженных и оскорблённых против Запада. Бергольо на стороне Москвы с первого дня войны. К чему он сейчас призывает украинцев? Ну, надо признать ваше поражение, выкинуть белый флаг, что поделаешь, да, неприятно, но это правильно, дабы людей сберечь. Он что не понимает, что этих людей, если русские придут, сберечь не удастся? Денацификация – это уничтожение всех людей, которые имеют украинскую идентичность, это же геноцидальные проявления! И папа римский – всё нормально, можно помириться, с дьяволом мы можем мириться, мы хорошие ребята. Он же не требует вывода российских войск из Украины», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что нынешний папа римский ненавидит Запад.

«Он недавно на форуме говорил русским – вы представители великой страны, великой культуры. Та пускай прочитает, что Достоевский, которого он цитирует, писал о католической церкви, чуть ли не матом их крыл! Вот это вот Бергольо, понимаете? Это вот это вот! Это мышление глобального Юга, который считает себя униженным и оскорблённым! Бергольо ненавидит Запад! Для него Украина – часть Запада, который ведёт войну против великой России, которая – их надежда, что она сокрушит этот безбожный Запад», – резюмировал экс-министр.