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23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина
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«Реванш русских сил». В Раде истерика из-за приговора Стерненко

Новости Украины

Дело, по которому был вынесен приговор националистическому беспредельщику и убийце Сергею Стерненко, якобы было сфальсифицировано.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады Украины заявила депутат от фракции «Голос» Александра Устинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – единственная страна на свете, которая под предлогом COVID-19 отменила все конкурсы, чтобы иметь ручные суды. Именно такой ручной судья сегодня в Одессе вынес приговор Сергею Стерненко, его закрыли прямо из зала суда, закрыли в СИЗО.

Знаете, на чём основывалось обвинение? На свидетельствах одного так называемого активиста с пророссийской партии «Родина», который пять лет прятался от суда и если почитать материалы дела, он параллельно был в двух местах, там, где его якобы похищали и в другом месте. Это фальсификация», – отметила она.

Также депутат добавила, что осуждение Стерненко является свидетельством полного реванша пророссийских сил на Украине.

«Неделю назад должен был быть оправдательный приговор, но на судью нажали, а судья на крючке, потому что он свой, ручной, он в 2017 году отпустил директора базы, которая сгорела и где погибли люди, такого человека он отпусти с зала суда.

Сергея Стерненко закрыли с обвинениями, которые основываются на пророссийских связях и заявлениях – это реванш русских сил на Украине, полный реванш. И этот реванш имеет три фамилии: Венедиктова, Татаров, Труханов, потому что эти люди стоят за задержаниями активистов – это первые политические заключённые Зеленского», – заключила Устинова.


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