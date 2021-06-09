«Реверсу и Люблинскому треугольнику – конец» – киевский эксперт о запуске «СП-2»

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Завершение строительства первой нитки «Северного потока-2» означает, что Европа и США достигли консенсуса, что крайне негативно скажется на экономическом и политическом положении Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершение строительства первой нитки «Северного потока-2» в международных отношениях означает, что администрация Байдена всё-таки решила найти компромисс с Германией, а не давить на неё.

Соответственно, ближайшие переговоры Меркель и Байдена будут, в том числе, строиться вокруг этого вопроса. Я так понимаю, в обмен на отмену санкций против «Северного потока-2» администрация Байдена хочет получить определённые политические преференции в Германии и Европе. С точки зрения экономики это будет означать ускорение перехода Европы на водородную экономику. Это означает, что потребность в природном газе будет расти, цены будут расти, и что американскому сжиженному газу конкурировать на европейском поле будет крайне тяжело», – сказал он.

По мнению Руслана Бизяева, это свидетельствует о начале серьёзного экономического и политического кризиса для Украины, которая чтобы хоть как-то компенсировать резкий рост цен будет вынуждена закупать российский газ напрямую.

«И это будет означать маленькое окно возможностей для Украины до 2024 года. Ведь с момента запуска «Северного потока-2» все наши подземные хранилища начинают резко девальвировать в цене как экономической, так и геополитической. Фактически, сейчас стоит вопрос – сможет ли наш ГТС прокачивать от 40 до 60 миллиардов кубов, чтобы находиться хотя бы в точке лёгкой прибыли. С моей точки зрения, чтобы решить этот вопрос, придётся отказаться от реверса и покупать газ напрямую у «Газпрома». Потому что эти полторы тысячи дней «без российского газа» за наш счёт резко проявится после того, как обострился конфликт с Белоруссией, и сейчас будут закрываться «белорусские» газовые и нефтяные месторождения. Это даст рост цен, которые привязаны на энергоносители», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что последние действия украинского руководства свидетельствуют, что Киев оказался абсолютно не готов к решению этих проблем.

Однако на этом, по мнению политолога, беды Украины не заканчиваются.

«Мы всё обсуждаем «Северный поток», но при этом прошла не менее важная новость – что не будет «Baltic Pipe». Это газопровод, который должен был идти из Норвегии в Польшу, но Дания заблокировала разрешение. Отсутствие «Baltic Pipe» будет означать, что Германия твёрдо встала на путь, что именно она должна быть основным и единственным европейским газовым хабом. Это будет означать очень серьёзное геополитическое поражение стран Люблинского треугольника, куда в том числе входит и Украина», – резюмировал Бизяев.